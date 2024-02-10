Среди погибших в ночь на 10 февраля в Харькове после удара по нефтебазе - прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Ольга Путятина.

Об этом сообщает областная прокуратура Харьковской области на своей странице в Фейсбуке.

Вместе с прокурором погибли её муж и трое сыновей. Старшему Алексею было 7 лет, среднему Михаилу - почти 4. Самым младшим был Павел - ему было всего 10 месяцев.

Ольге Путятиной было 35 лет. Она работала в прокуратуре с 2012 года и на момент гибели находилась в декретном отпуске.

Ольга Путятина с семьёй. Фото: facebook.com/prokuraturakharkiv

Ранее стало известно, что в ходе ночной атаки россиян в Харькове заживо сгорели две семьи.

Их дома загорелись после того, как началась утечка топлива, которое смешалось со снегом и растеклось по улице. Это стало причиной масштабного возгорания в близлежащем частном секторе.

Как мы сообщали, горели заправка и дома. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что семь человек погибли, среди них трое детей: 7, 4 лет и ребенок около 6 месяцев.

Война в Украине идет уже 717-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.