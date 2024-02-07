По Харькову сегодня утром было выпущено пять ракет. Две из них - северокорейского производства.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП Украины в Харьковской области Сергей Болвинов после предварительного анализа обломков.

"Металлические обломки баллистических ракет взрывотехники собрали на территории промышленной зоны. Предварительные выводы специалистов – это северокорейские ракеты HVASON 11GA (KN-23)", - написал он.

Украина и ранее сообщала, что РФ уже наносила удары по Харькову северокорейскими ракетами. Хотя КНДР такие поставки отрицает.

Напомним, сегодня во время утренней массированной атаки РФ по Украине в Харькове были попадания в Слободском районе, есть повреждения нежилой инфраструктуры.

Также россияне нанесли удар по Киеву. В результате попадания в многоэтажный дом погибли четыре человека.

Война в Украине идет уже 714-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.