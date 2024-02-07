Пожар в многоэтажном жилом доме в Голосеевском районе Киева ликвидирован.
Об этом сообщает КГВА и публикует данные о последствиях ракетной атаки 7 февраля.
Спасателями и полицией были эвакуированы 40 человек, спасены - 26.
4 человека погибли, 19 получили травмы.
Пожар в здании СТО на площади 800 кв. ликвидирован. Сгорели или повреждены около 40 авто. На месте продолжает работать ГСЧС.
На границе Днепровского и Деснянского районов - в результате падения обломков повреждены высоковольтные подземные электрокабели и произошло короткое замыкание в трансформаторной подстанции без пожара. Пострадали два человека.
Кадры многоэтажного дома в Голосеевском районе Киева со стороны прилета. Было разрушено несколько балконных перекрытий. Повреждено минимум семь этажей.
Последствия ракетной атаки в Голосеевском районе Киева
Из-за сильного ветра пожар в доме Голосеевского района усилился.
Последствия ракетной атаки в Голосеевском районе Киева
К пострадавшему дому в Голосеевском районе приехал Виталий Кличко.
Еще фото из Голосеевского района Киева.
В Голосеевском районе Киева из-под завалов достали двух собак. Одной удалось выжить.
Напомним, что ПВО Киева отразила около двух десятков ракет во время утренней атаки.
Также мы писали о том, что в Киеве уже четверо погибших в результате ракетного удара.
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