Пожар в многоэтажном жилом доме в Голосеевском районе Киева ликвидирован.

Об этом сообщает КГВА и публикует данные о последствиях ракетной атаки 7 февраля.

Спасателями и полицией были эвакуированы 40 человек, спасены - 26.

4 человека погибли, 19 получили травмы.

Пожар в здании СТО на площади 800 кв. ликвидирован. Сгорели или повреждены около 40 авто. На месте продолжает работать ГСЧС.

На границе Днепровского и Деснянского районов - в результате падения обломков повреждены высоковольтные подземные электрокабели и произошло короткое замыкание в трансформаторной подстанции без пожара. Пострадали два человека.

Кадры многоэтажного дома в Голосеевском районе Киева со стороны прилета. Было разрушено несколько балконных перекрытий. Повреждено минимум семь этажей.

Последствия ракетной атаки в Голосеевском районе Киева

Из-за сильного ветра пожар в доме Голосеевского района усилился.

Последствия ракетной атаки в Голосеевском районе Киева

К пострадавшему дому в Голосеевском районе приехал Виталий Кличко.

Еще фото из Голосеевского района Киева.

В Голосеевском районе Киева из-под завалов достали двух собак. Одной удалось выжить.

Напомним, что ПВО Киева отразила около двух десятков ракет во время утренней атаки.

Также мы писали о том, что в Киеве уже четверо погибших в результате ракетного удара.

Война в Украине идет уже 714-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.