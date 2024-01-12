Северная Корея назвала "необоснованным" обвинение в передаче России баллистических ракет.

"КНДР не чувствует необходимости комментировать каждое необоснованное обвинение США", - заявил постпред КНДР при ООН Ким Сон.

Он обвинил США в подрыве "основ международного мира и безопасности", провоцировании войны в Украине и препятствовании "законным отношениям между независимыми суверенными государствами".

Напомним, что США не раз говорили, что РФ использует северокорейские баллистические ракеты для атаки по Украине. Это произошло 30 декабря и 2 января.

Тем временем в Офисе генпрокурора заявили о первых доказательствах использования российскими военными ракет из КНДР.

"Результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по центральной части Харькова ракета является ракетой малой дальности, разработанной Северной Кореей", – сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Также применение Россией северокорейских баллистических ракет подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. В связи с этими поставками он считает, что у РФ есть дефицит оружия, а потому пауза в войне, когда можно будет это оружие накопить, пойдет на пользу Москве.