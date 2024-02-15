Решение упорно защищать Авдеевку в условиях дефицита людей и боеприпасов может оказаться для Украины столь же дорогостоящим, как и потеря в Бахмуте опытных бойцов, что подорвало летнее контрнаступление.

Об этом пишет Financial Times.

"В октябре и, возможно, в декабре и начале января можно было утверждать, что Украина наносила непропорционально большое истощение российским нападавшим. Теперь этот аргумент гораздо труднее привести", - считает военный аналитик Генри Шлоттман.

По его мнению, переброска 3-ей штурмовой бригады в Авдеевку все еще может означать намерение вывести из нее войска. Но у Зеленского и Сырского также могут быть "рациональные причины" попытаться удержать ее. В частности, это дало бы время подготовить оборонительные позиции дальше на запад. И могло создать символ способности Украины противостоять российским силам, что повысило бы моральный дух.

"Вопрос для украинского лидера и его высшего командования – какой ценой. Им придется найти "хитрый" баланс между сохранением сил и нанесением противнику большего ущерба, чем они сами понесут", - заявил научный сотрудник Национального института стратегических исследований Украины Николай Белесков.

По мнению Мика Райана, генерал-майора австралийской армии в отставке и военного стратега, битва под Авдеевкой даст представление о том, как Сырский может сократить "разрыв между желаемыми политическими результатами своего президента при истощающихся военных ресурсах Украины".

"Как и Бахмут, президент, похоже, не хочет отдавать Авдеевку, даже если военная ситуация указывает на то, что вывод войск теперь может быть лучшим вариантом для сохранения оставшихся бойцов. Не отдать территорию и сохранить боевые силы в нынешних условиях будет очень сложно", - считает Райан.

Ранее мы писали о том, что В 3-ей штурмовой бригаде ВСУ подтвердили, что ее перебросили в Авдеевку.

А также о том, что главком ВСУ Александр Сырский сообщил о планах привлечь резервы для обороны Купянска и Авдеевки.