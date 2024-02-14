В Авдеевке предусмотрены запасные пути снабжения на случай потери основного.

Об этом заявил спикер группировки "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

"На тот случай, если основная логистическая артерия будет перерезана противником, нашим командованием предусмотрены запасные пути снабжения", - сообщил он.

Ранее паблик Deep State подтвердил перерезание россиянами ключевой трассы в Авдеевке и прямо призвал командование вывести войска с южной части города.

По словам Лиховия, в Авдеевке уже несколько дней продолжаются уличные бои, и обстановка "диктует определенную смену тактики боевых действий". Ситуация является "напряженной, но контролируемой".

Лиховий говорит, что держать Авдеевку "сверхважно" как и "каждый украинский город", потому что за ней последуют другие населенные пункты.

Но в то же время говорит, что за "кучи камней и обгорелого железа" никто не держится и для командования главное - сохранить жизни бойцов и в случае усложнения ситуации отвести их на другой рубеж.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что для обеспечения защиты Авдеевки и Купянска будут мобилизованы дополнительные силы. При этом он возложил на командиров полномочия принимать решения для сохранения жизни личного состава.

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