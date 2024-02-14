Утром 14 февраля Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 71 боевое столкновение.

Всего враг нанес 3 ракетных и 159 авиационных ударов, совершил 162 обстрела из реактивных систем залпового огня.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении нашими воинами отбиты 2 атаки противника в районе Ямполевки Донецкой и Белогоровки Луганской областей.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 10 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 20 атак врага в районе Авдеевки и еще 4 атаки возле Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области враг, при поддержке авиации, 27 раз пытался улучшить тактическое положение.

На Новопавловском направлении наступательных действий враг не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника восточнее Малой Токмачки и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 5 безуспешных штурмовых действий.



Война в Украине идет уже 721-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются заявления украинских военных о сложной ситуации на Авдеевском направлении. И о том, что в город прислали подкрепление. Под Бахмутом россияне могли продвинуться севернее Ивановского.

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