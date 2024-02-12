В сети появилось видео прилета по Авдеевскому коксохимическому заводу, где держат оборону украинские войска.

Сегодня аналитик BILD Юлиан Рёпке заявил, что Авдеевка может пасть в ближайшие "дни или максимум недели". Российские военные продвигаются в городе по двум направлениям.

Война в Украине идет уже 719-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самая сложная ситуация в Авдеевке. Командующий группировкой "Таврия" генерал Александр Тарнавский дал понять, что отступать из города украинские войска не намерены, несмотря на угрожающую ситуацию. По его словам, россияне атакуют город крупными силами, задействуют, как пехоту, так и бронегруппы. Но ВСУ держат оборону.

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