Третья штурмовая бригада ВСУ подтверждает, что ее срочно перебросили в Авдеевку.

"Ситуация в городе на момент заведения бригады - чрезвычайно критическая. Объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск и перебрасывает в город новые силы и средства", - пишет бригада.

По ее данным, РФ сосредоточила вокруг города семь бригад. Двум из них, как заявляет 3-я ОШБр, она уже нанесла "критическое поражение". Воевать приходится на 360 градусов против "новых и новых бригад, которые заводит противник".

В сети публикуют видео, как сообщается, действий 3-й бригады ВСУ в Авдеевке.

Напомним, накануне главком ВСУ Александр Сырский заявил о планах привлечь резервы для обороны Купянска и Авдеевки.

В свою очередь журнал Forbes сообщил, что ВСУ перебросили в Авдеевку "одну из своих лучших бригад" - 3-ю штурмовую. Они предполагают, что свежие силы будут пытаться отодвинуть армию РФ от главной асфальтированной дороги, ведущей в центр Авдеевки.

Война в Украине идет уже 722-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне перерезали в Авдеевке Индустриальный проспект - главную дорогу, которая соединяет город с коксохимзаводом и ведет на запад. Об этом сообщил украинский военный паблик Deep State. Индустриальный проспект - главная артерия, через которую снабжается авдеевский гарнизон ВСУ.

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