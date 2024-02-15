На момент захода 3-й штурмовой бригады ВСУ в Авдеевку там не осталось ни одной целой подготовленной позиции.

Об этом сообщил инженер 3-й ОШБр, слова которого цитирует украинский военный телеграм-канал Deep State.

"В целом ситуация очень напоминает Бахмутскую оборонительную операцию, когда пехота третьей штурмовой вынуждена была занимать оборону сразу с марша. Причем, как и в прошлом году, ни одной позиции подготовлено не было, ведь в момент захода те ВОПы, которые удерживали смежники, уже были потеряны или разрушены", - сказал инженер.

Deep State считает переброску штурмового подразделение в оперативное окружение для усиления оборонительных действий "крайне странной".

И отмечает, что такое решение было принято до смены главкома, поэтому не стоит считать эту ротацию идеей Сырского.

Также Deep State пишет, что из-за появления информации в СМИ о переброске 3-й ОШБр в Авдеевку до официального объявления увеличилось количество ракетных ударов по тыловым городам Донецкой области, где, по мнению РФ, могла находиться "Тройка".

Ранее в 3-й штурмовой бригаде подтвердили переброску в Авдеевку и заявили, что РФ сосредоточила вокруг города семь бригад. Двум из них, как заявляет 3-я ОШБр, она уже нанесла "критическое поражение".

Накануне главком ВСУ Александр Сырский заявил о планах привлечь резервы для обороны Купянска и Авдеевки.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне перерезали в Авдеевке Индустриальный проспект - главную дорогу, которая соединяет город с коксохимзаводом и ведет на запад. Об этом сообщил украинский военный паблик Deep State. Индустриальный проспект - главная артерия, через которую снабжается авдеевский гарнизон ВСУ.

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