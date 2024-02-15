Подразделения ВСУ в Авдеевке местами отходят на более выгодные позиции.

Об этом сообщил начальник отдела связей с общественностью оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

"В Авдеевке происходит маневр, местами отходом наших подразделениями на более выгодные позиции. Поставки в Авдеевку и эвакуация оттуда затруднены. Но задействована запасная логистическая артерия, подготовленная заблаговременно", - сказал он.

Говорит, что "мы воюем не мясом, задействуем и маневр, а когда ситуация становится самой сложной, принимаются решения о новых оборонительных рубежах".

На своей странице в Фейсбуке Лиховий также рассказал, почему подразделениям не дают команду оставить уже разрушенный боями небольшой населенный пункт - "чтобы следующие наши города не стали "авдеевками" и "бучами".

Ранее ряд экспертов и военных пабликов подвергал сомнению удачность решения перебросить 3-ю штурмовую бригаду в Авдеевку.

Также мы писали о том, что в 3-й штурмовой бригаде ВСУ заявили, что в Авдеевке не осталось ни одной целой подготовленной позиции.

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