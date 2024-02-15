Украинские военные начали частичный вывод войск из Авдеевки и говорят, что сдача города – это лишь вопрос времени.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на комментарии военнослужащих ВСУ.

Так, находящийся в Авдеевке пилот дрона "Альфа" с позывным "Витамин" сказал изданию, что россияне попытаются окружить Авдеевкий коксохимический завод, который стал основной базой ВСУ в городе.

"Штурмовать коксохимический завод будет очень трудно и, вероятно, не имеет смысла. Они попытаются обойти его и окружить, и всё. Наши силы будут вынуждены отступить", - сказал "Витамин".

По его словам, россияне "сейчас пытаются оказать давление на правый фланг коксохимического завода, и им это удается".

"Захват Авдеевки ознаменовал бы самую значительную боевую победу Москвы после провала украинского контрнаступления в прошлом году – и стал бы самым явным признаком того, что российские войска возвращают себе инициативу, поскольку Киеву не хватает солдат, оружия, боеприпасов, морального духа и денег", – говорится в публикации.

Однако, хотя, по мнению издания, "полный вывод войск из Авдеевки теперь кажется вероятным", WP отмечает, что во время поездки журналистов газеты в город "туда были переброшены свежие силы из штурмовых бригад, чтобы помочь отразить российские атаки и продолжить оборону Авдеевки".

Напомним, ранее 3-я штурмовая бригада ВСУ официально заявила, что была "срочно" переброшена в Авдеевку.

Также военные сообщили, что на момент захода 3-й штурмовой бригады ВСУ в Авдеевку там не осталось ни одной целой подготовленной позиции.

Между тем российские военные паблики заявили о захвате укрепрайона "Зенит" к югу от Авдеевки.