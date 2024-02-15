Ситуация в Авдеевке Донецкой области критическая, город может перейти под контроль РФ из-за недостатка боеприпасов у ВСУ.

Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"К сожалению, мы получаем информацию от Украины о том, что ситуация в Авдеевке критическая. Россия продолжает теснить позиции украинцев на ежедневной основе. Авдеевка рискует перейти под контроль российских войск", - сказал Кирби.

Он добавил, что, если республиканцы в ближайшее время не примут меры и не примут законопроект о помощи Украине, "то, что происходит сейчас в Авдеевке, вполне может произойти и в других частях этого фронта".

"Из-за того, что конгресс не одобрил запрос о дополнительном финансировании, мы не можем отправить Украине новую помощь", - резюмировал Кирби.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на комментарии военнослужащих ВСУ сообщила, что украинские военные начали частичный вывод войск из Авдеевки и говорят, что сдача города – это лишь вопрос времени.

Между тем российские военные телеграм-каналы заявили о захвате укрепрайона "Зенит" к югу от Авдеевки.