Палата представителей Конгресса США "не поддастся давлению" и не примет одобренный Сенатом законопроект об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Об этом заявил ее спикер Майк Джонсон во время выступления.

"Председатель Палаты представителей, возглавляемой республиканцами, будет вынужден не принять законопроект об иностранной помощи, против которого выступает большинство сенаторов-республиканцев, и который не делает ничего для защиты нашей собственной границы", – сказал Джонсон.

Напомним, вчера Сенат принял законопроект об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню 70 голосами, 29 республиканцев (большинство фракции) голосовали против.

Спикер Джонсон сразу после этого сообщил журналистам, что не намерен выносить на рассмотрение палаты пакет помощи иностранным государствам. Издание Politico написало, что демократы все же надеются загнать в угол или обойти спикера Палаты представителей, чтобы организовать голосование за законопроект. Однако пока вопрос о процедуре рассмотрения в обход спикера и профильного комитета под большим вопросом.