В пятницу, 16 февраля, в Украине идет 723-й день войны с Россией.

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16 февраля

08.22 В утренней сводке Генштаба появился комментарий по ситуации в Авдеевке.

Заявляется, что войска РФ пытаются окружить город и атакуют, среди прочего, село Ласточкино. Отметим, что оно расположено уже на западе от Авдеевки и стоит на трассе 00542, по которой раньше снабжался город.

В Генштабе заявили, что проводят усиление подразделений ВСУ в Авдеевке и осуществляют "маневр войск".

06.50 Командующий группировкой "Таврия" Тарнавский назвал ситуацию в Авдеевке "сложной, но контролируемой".

По его словам, "упорные бои идут в черте города". И дал понять, что ВСУ могут быть выведены на новые позиции.

"Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях. Кроме того, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других способов поражения. Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления на основе всех возможных сценариев", - заявил Тарнавский.

Он добавил, что "самая высокая ценность и приоритет для нас — сохранение жизни украинского солдата".