Эквадор отменяет свое решение о поставке советской военной техники в США. Переданные вооружения планировалось потом передать Украине для пополнения быстро истощающихся запасов.

Об этом сообщают российские издания со ссылкой на посла России по итогам его встречи с президентом Эквадора.

Ранее сообщалось, что Эквадор рассматривал возможность передать США старые советские вооружения, которые Вашингтон затем сможет отдать Украине.

Об этом сообщил замгоссекретаря Кевин Салливан, побывавший в Кито, передает AFP.

"Насколько я понимаю, эквадорское правительство еще изучает этот вопрос. Это соглашение с целью передать технику украинскому правительству", - сказал Салливан.

В январе президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что страна согласна передать Вашингтону имущество примерно на 200 млн долларов, которое, по его словам, превратилось в "металлолом", в обмен на новое американское оружие на ту же сумму.

Речь шла о шести российских военных вертолетах, ракетных установках и системах ПВО; все это было произведено в 1990-е годы.

В ответ Москва ввела запрет на импорт в Россию эквадорских бананов. Санкции подействовали.

Ранее мы сообщали, что недавно избранный президент Эквадора Даниэль Нобоа прошествовал на инаугурацию под советскую песню "День Победы" композитора Давида Тухманова.

Этот момент попал в кадры национального телеканала TC Televisión. Мелодию исполнил оркестр, когда Нобоа шел по красной дорожке вместе с семьей.