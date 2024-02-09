Эквадор рассматривает возможность передать США старые советские вооружения, которые Вашингтон затем сможет отдать Украине.

Об этом сообщил замгоссекретаря Кевин Салливан, побывавший в Кито, передает AFP.

"Насколько я понимаю, эквадорское правительство еще изучает этот вопрос. Это соглашение с целью передать технику украинскому правительству", - сказал Салливан.

В январе президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что страна согласна передать Вашингтону имущество примерно на 200 млн долларов, которое, по его словам, превратилось в "металлолом", в обмен на новое американское оружие на ту же сумму.

Речь шла о шести российских военных вертолетах, ракетных установках и системах ПВО; все это было произведено в 1990-е годы.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова осудила эти планы и указала, что они, в случае реализации, станут нарушениями условий контрактов (в них есть условие о том, что передача третьей стороне возможна лишь с письменного согласия поставщика).

Российское посольство сообщало, что у посла Владимира Спринчана было несколько "откровенных" бесед с эквадорскими чиновниками (так дипломаты обычно называют споры и перепалки). Кроме того, Россия, крупный импортер эквадорских бананов, запретила их ввоз.

В недавнем интервью с телеканалом Ecuavisa президент Нобоа настаивал, что "мы не будем разрывать отношения с Россией" и повторил, что вся техника, о которой идет речь, находится в состоянии "металлолома".

"Я думаю, что они заняли неадекватную позицию. У нас здесь тоже война", - добавил Нобоа, имея в виду противостояние с наркокартелями.

Ранее в CNN писали, что ВСУ получают от Запада ПЗРК Stinger времен войны в Афганистане.

Также недавно сообщалось, что Греция одобрила передачу Киеву устаревших систем вооружения.