В Эквадоре бандиты взяли в заложники участников телепередачи в прямом эфире
В Эквадоре вооружённые люди взяли в заложники участников телепрограммы в прямом эфире.
Видео нападения публикуют местные СМИ и телеграм-каналы.
На кадрах видно несколько человек в масках, один из которых прикладывает к голове ведущего ствол карабина. После этого ещё несколько нападавших показывают перед объективом камеры гранаты и, судя по всему, динамитные шашки, одну из которых они вложили в нагрудный карман ведущего.
Работников студии в итоге заставили лечь на пол. При этом на заднем плане раздаются выстрелы и крики.
Позже появилось ещё одно видео из студии эквадорского телеканала, снятое вооружёнными преступниками. На нем они стоят над заложниками и угрожают им стрелковый оружием. Захваченными оказались не менее шести человек.
Национальная полиция Эквадора сообщила, что специализированные подразделения отреагировали на эту чрезвычайную ситуацию и заложники освобождены.
8 января президент страны Даниэль Нобоа объявил общенациональное чрезвычайное положение и комендантский час, поскольку лидер известной в Эквадоре преступной банды Адольфо "Фито" Масиас сбежал из тюрьмы в Гуаякиле. Уже через несколько часов после объявления ЧС в тюрьмах произошли беспорядки, на территории страны раздались взрывы, были похищены полицейские.
Президент Эквадора также заявил о "внутреннем вооружённом конфликте" и мобилизовал армию для борьбы с организованной преступностью.
Ранее появилось видео, как в Эквадоре на улице расстреляли кандидата в президенты.
Мы также сообщали, что после беспорядков в тюрьме Эквадора погибли более ста человек.