В Эквадоре вооружённые люди взяли в заложники участников телепрограммы в прямом эфире.

Видео нападения публикуют местные СМИ и телеграм-каналы.

На кадрах видно несколько человек в масках, один из которых прикладывает к голове ведущего ствол карабина. После этого ещё несколько нападавших показывают перед объективом камеры гранаты и, судя по всему, динамитные шашки, одну из которых они вложили в нагрудный карман ведущего.

Работников студии в итоге заставили лечь на пол. При этом на заднем плане раздаются выстрелы и крики.

Позже появилось ещё одно видео из студии эквадорского телеканала, снятое вооружёнными преступниками. На нем они стоят над заложниками и угрожают им стрелковый оружием. Захваченными оказались не менее шести человек.

Национальная полиция Эквадора сообщила, что специализированные подразделения отреагировали на эту чрезвычайную ситуацию и заложники освобождены.

8 января президент страны Даниэль Нобоа объявил общенациональное чрезвычайное положение и комендантский час, поскольку лидер известной в Эквадоре преступной банды Адольфо "Фито" Масиас сбежал из тюрьмы в Гуаякиле. Уже через несколько часов после объявления ЧС в тюрьмах произошли беспорядки, на территории страны раздались взрывы, были похищены полицейские.

Президент Эквадора также заявил о "внутреннем вооружённом конфликте" и мобилизовал армию для борьбы с организованной преступностью.

Ранее появилось видео, как в Эквадоре на улице расстреляли кандидата в президенты.

Мы также сообщали, что после беспорядков в тюрьме Эквадора погибли более ста человек.