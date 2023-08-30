В Черноморске Одесской области правоохранители задержали 29-летнего мужчину, который держал в заложниках в квартире свою жену и ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

Тещу он выпустил раньше. Местные паблики пишут, что она была вся в крови.

"В доме находится 29-летний местный житель со своей женой и маленькой дочерью. Мужчина выпустил тещу, а женщину с ребенком держит, угрожая нанести телесные повреждения", - сообщила полиция.

После проведенных переговоров полицейским удалось задержать злоумышленника и освободить женщину с ребенком.

Ранее мы писали, что в Марганце Днепропетровской области мужчина взял в заложники женщину в здании пенсионного фонда и взорвал гранату. В ходе переговоров злоумышленник отпустил женщину, после чего взорвал боеприпас. В результате он единственный, кто получил телесные повреждения.

Также мы сообщали, что в Николаеве пьяный мужчина во время ссоры с женщиной взорвал гранату. В местной полиции сообщили, что обошлось без жертв, повреждено только окно одного из жилых домов. Мужчину уже задержали. Ему грозит до 7 лет лишения свободы по статье "хулиганство".