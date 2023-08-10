Вчера вечером в Эквадоре на улице расстреляли кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио.

В столице Кито после митинга к машине Вильявисенсио подбежал неизвестный и выстрелил ему в голову. Кандидат скончался в больнице.

Местные СМИ сообщили, что было произведено около 30 выстрелов, а на видео, размещенном в социальных сетях, видно, как Вильявисенсио садится в машину после мероприятия, до того, как раздаются явные звуки выстрелов и крики.

В Генпрокуратуре сообщили, что подозреваемый в совершении преступления позже скончался от ран, полученных в перестрелке. Сообщается, что в результате нападения пострадали девять человек.

"В память о нем и его борьбе я уверяю вас: это преступление не останется безнаказанным. Организованная преступность зашла очень далеко, но на них ляжет вся тяжесть закона", – заявил президент Гильермо Лассо.

Вильявисенсио выступал против коррупции, незаконной добычи полезных ископаемых и оборота наркотиков. Год назад неизвестные стреляли в его дом.

Согласно опросам, Вильявисенсио не набирал нужного для победы количества голосов, его поддержка составляла 7,5%. Он занимал пятое место среди восьми кандидатов в президенты перед выборами, которые должны состояться 20 августа.

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