Неделю назад в Эквадоре женщина очнулась на собственных похоронах.

Об этом писал BILD и публиковал видео "воскрешения".

Сообщалось, что 76-летняя Белла Монтойя пережила инсульт и провела семь дней в реанимации, после чего перестала подавать признаки жизни. В больнице засвидетельствовали ее смерть.

Однако во время христианского обряда ночного бдения, который предшествует погребению, женщина очнулась в гробу и начала стучать изнутри по крышке.

Ее снова отправили в реанимацию. В гробу она провела 4-5 часов.

Однако в итоге спасти ее не удалось. 17 июня Монтойя скончалась - это подтвердили её семья и Минздрав Эквадора. Тем не менее врачи и родственники всё равно решили пока оставить умершую под наблюдением.

В связи со случаем Мотойи Минздрав создал технический комитет, который займётся изучением процедуры выдачи больницами свидетельств о смерти.

Ранее мы рассказывали, что житель Бразилии инсценировал собственную смерть из любопытства. Он хотел посмотреть, кто придет на его похороны.

А в США мужчина инсценировал собственное убийство, чтобы помочь копам поймать жену, заказавшую его киллеру.