Сегодня, 26 сентября 2021 года, на 55 день после смерти, состоялись похороны главы организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова, который умер при загадочных обстоятельствах.

Об этом пишет Телеграм-канал БДУ.

На похоронах присутствовали только близкие. Они поблагодарили всех собравшихся на церемонии и всех, кто придет почтить память Виталия на Майдан (на аллее Небесной сотни есть его портрет, - Ред).

Открытая поминальная служба по Виталию планируется в следующее воскресенье, 3 ноября.

Могилу Шишова накрыли флагом Беларуси, установили православный крест, положили букет ромашек у портрета, перевязанного скорбной лентой.

Как сообщала "Страна", глава организация "Белорусский дом в Украине" Шишов был найден повешенным 3 августа в одном из парков Киева. Уголовное дело возбудили по статье за умышленное убийство с пометкой "самоубийство" (ст. 115 УК Украины).

В "Белорусском доме в Украине" в самоубийство не верят, считая смерть Шишова операцией по ликвидации, к которой могут быть причастны спецслужбы Беларуси и РФ. Друзья погибшего отмечают, что накануне за Виталием следили, он говорил о возможной смерти. В БДУ сразу заявили, что он погиб в результате "спецоперации чекистов".

В тоже время "Страна" писала, что организацию "Белорусский дом в Украине" связывают с Сергеем Коротких (он же "Боцман") из "Нацкорпуса". Погибший, вероятно, был связан с "Азовом".