В международном аэропорту Кишинева неизвестный устроил стрельбу.

Об этом сообщает в пятницу, 30 июня, пресс-служба столичной полиции Молдовы, пишут местные СМИ.

"В аэропорту Кишинева было сделано несколько выстрелов, пассажиры были эвакуированы из соображений безопасности", - говорится в заявлении.

В МВД Молдовы сообщают, что стрельбу устроил иностранец, которого не пустили в страну после его прилёта из Турции. А по данным сайта "Плюсмедиа", стрелявший в аэропорту Кишинева - россиянин из ЧВК "Вагнер".

Он убил полицейского (по другим данным - пограничника) из его же оружия, после чего забаррикадировался в помещении. По информации издания аgora.md, неизвестный мужчина взял заложников. Также сообщается, что сначала он выстрелил в пограничника, а затем в охранника, который якобы пытался обезоружить нападавшего.

Спецназ пошел брать стрелка штурмом.

На сайте аэропорта говорится, что авиасообщение в Кишиневе временно приостановлено.

Ранее мы рассказывали, что недавно в Астане вооружённый мужчина захватил заложников в отделении одного из банков. Он требовал перевести все активы банка детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся.

А весной в центре "Свидетелей Иеговы" в немецком Гамбурге произошла стрельба, которую устроил бывший член организации. Погибли восемь человек, стрелок также погиб во время этого теракта.