В столице Казахстана Астане вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi банка. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на полицию.

Он требует перевести все активы банка детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. На выполнение даёт три часа, иначе угрожает убить семь девушек и одного охранника.

К зданию банка переброшен полицейский спецназ. Движение по ближайшим улицам перекрыто.

Позже стало известно, что мужчину зовут Алихан Мурадов, ему 30 лет.

Предположительно, с 2013 года Мурадов стоит на учёте в наркодиспансере и дважды признавался подозреваемым по уголовным делам.

Также СМИ пишут, что у него был непогашенный кредит в этом банке.

Ранее мы сообщали, что в центре "Свидетелей Иеговы" в немецком Гамбурге произошла стрельба, ее устроил бывший член организации. Погибли восемь человек, стрелок также погиб во время этого теракта.

Кроме того, мы рассказывали о том, как в Перу группа местных жителей из числа коренных народов захватила в заложники десятки иностранных туристов. Инцидент произошел в начале ноября. Захватчики заявили, что пытаются таким образом привлечение внимание к проблеме бездействия властей страны в борьбе с разливом по реке нефти.