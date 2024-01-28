Министерству обороны Греции поручено обеспечить отправку в Украину устаревшего вооружения, которое больше не используется греческой армией. Передачу техники одобрило греческое правительство.

Об этом пишет местная газета Kathimerini.

Содержание пакета помощи не раскрывается, однако известно, что на вооружении Греции находятся, в частности, советские системы ПВО "Тор", "Оса", С-300 и зенитные установки ЗУ-23-2.

"Тор" стоит на вооружении с середины 1980-х, "Оса" - с начала 1970-х годов. ЗУ-23-2 были приняты на вооружение в 1960 году, и именно самые старые экземпляры передали Греции из запасов ГДР после объединения Германии.

Ранее схему передачи старого греческого вооружения в Украину предложил в письме премьер-министру Греции Кириакису Мицотакису госсекретарь США Энтони Блинкен. Взамен Вашингтон пообещал выделить Греции 200 миллионов долларов на переоснащение армии.

27 января Государственный департамент США одобрил продажу Греции современных истребителей F-35 на сумму 8,6 миллиардов долларов. Греция может получить 20 истребителей, 42 двигателя к ним, а также системы наведения и запасные части. Решение Госдепа в течение 30 дней должен одобрить Конгресс.

На днях мы писали, что Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные ранее старые бронетранспортёры советского образца. София ищет возможность, чтобы их транспортировку профинансировала одна из стран - участниц формата "Рамштайн".