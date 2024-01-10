В Эквадоре, где преступные группировки устроили открытый мятеж против власти, сохраняется напряженная обстановка.

Попытки захвата заложников идут в разных городах, начались бунты в тюрьмах. Заключенные в 5 тюрьмах удерживают в заложниках 125 сотрудников охраны и 14 административных работников.

Два опасных преступника из Эквадора совершили побег из тюрьмы в результате беспорядков и вооруженных нападений, произошедших с небольшим интервалом во времени.

Хосе Адольфо Вильямар, известный как Фито, лидер самой крупной банды Эквадора "Лос-Чонерос", совершил побег из колонии в Гуаякиле, тогда как Фабрисио Колон Пико, руководитель второй по величине банды "Лос-Лобос", сбежал из тюрьмы в Чимборасо.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил ситуацию "внутреннего вооруженного конфликта" и ввел в города армию.

Сообщается о десяти погибших.

Напомним, что в Эквадоре бандиты взяли в заложники участников телепередачи в прямом эфире. На кадрах видно несколько человек в масках, один из которых прикладывает к голове ведущего ствол карабина. После этого еще несколько нападавших показывают перед объективом камеры гранаты и, судя по всему, динамитные шашки, одну из которых они вложили в нагрудный карман ведущего.

Национальная полиция Эквадора сообщила, что специализированные подразделения отреагировали на эту чрезвычайную ситуацию и заложники освобождены.