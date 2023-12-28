Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что поручил вооруженным силам начать "действия оборонительного характера" в ответ на размещение британского военного корабля у берегов Гайаны.

Об этом сообщает BNN.

"Я приказал активизировать совместные действия всех вооруженных сил Венесуэлы в восточной части Карибского бассейна, на атлантическом фасаде, совместные действия оборонительного характера в ответ на провокацию и угрозу Соединенного Королевства", – заявил он.

Газета Financial Times сообщила со ссылкой на представителя минобороны Великобритании, что Соединенное Королевство разместит у берегов Гайаны патрульный корабль в знак поддержки государства в территориальном споре с Венесуэлой.

Ранее сообщали, что Венесуэла и Гайана решили не воевать за спорную территорию Эссекибо. Оба государства согласились в течение трех месяцев или в другое время встретиться в Бразилии, "чтобы рассмотреть любой вопрос, имеющий последствия для спорной территории", включая данные комиссии.

Посредником в переговорах стран выступили Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), а также Карибское сообщество (КАРИКОМ).

Перед этим президент Венесуэлы подписал указ о включении провинции Эссекибо в состав страны.