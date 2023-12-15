Венесуэла и Гайана провели переговоры по спорной территории Эссекибо и решили не воевать за нее.

Об этом говорится в совместном заявлении сторон после переговоров, которое опубликовал президент Венесуэлы Николас Мадуро в соцсети X (ранее Twitter).

"Гайана и Венесуэла, прямо или косвенно, не будут угрожать силой или применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах. Стороны выражают приверженность стремлению к добрососедству, мирному сосуществованию и единству Латинской Америки и Карибского бассейна", - говорится в документе.

Отмечается, что для преодоления кризиса созовут специальную комиссию.

Также оба государства согласились в течение трех месяцев или в другое время встретиться в Бразилии, "чтобы рассмотреть любой вопрос, имеющий последствия для спорной территории", включая данные комиссии.

Посредником в переговорах стран выступили Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), а также Карибское сообщество (КАРИКОМ).

Напомним, 9 декабря президент Венесуэлы подписал указ о включении провинции Эссекибо в состав своей страны.

Ранее по этому поводу в Венесуэле прошел референдум. Власти страны объявили, что за "присоединение" новых территорий проголосовали 95,3% из 10,5 млн проголосовавших. По сути, Венесуэла одобрила аннексию Эссекибо.

Также сообщалось, что Венесуэла на фоне конфликта с соседней Гайаной мобилизует армию. Каракас назначил исполняющего обязанности губернатора спорного региона Эссекибо, который в настоящее время находится под властью Гайаны.

Мы писали, что в назревшем конфликте прогайанскую позицию заняла Организация американских государств во главе с генеральным секретарем Луисом Альмагро. Генеральный секретарь назвал действия Каракаса явным нарушением территориальной целостности Гайаны, охарактеризовал заявления венесуэльских властей как угрозу миру в регионе.