Латинская Америка находится на пороге большой войны.

Об этом пишет издание Clash Report со ссылкой на источник в бразильской разведке.

Газета получила информацию о том, что армия Венесуэлы начнёт военные действия против Республики Гайана.

Вместе с этим местные издания публикуют кадры якобы боевых действий между военными отрядами Венесуэлы и Гайаны. Но достоверность событий на видеозаписях не подтверждена.

Издание Guyanagy опубликовало заметку о том, что бразильские войска продвигаются к границе с Венесуэлой на фоне сообщений о столкновениях в районе спорного региона Гайана-Эссекибо (Бразилия поддерживает Гайану).

В прошлые выходные армия США направила в Гайану часть руководства 1 бригады содействия силам безопасности (SFAB).

Напомним, на океаническом шельфе Гайаны не так давно были открыты крупные месторождения нефти. Борьбу за контроль над ними называют одной из возможных причин нынешнего инцидента.

Нынешний конфликт Венесуэлы и Гайаны спровоцирован прежде всего двумя событиями.

Первым стало отклонение иска Венесуэлы Международным судом ООН в апреле 2023 года, который постановил отказать в рассмотрении возражения Венесуэлы по вопросу принадлежности спорной территории Эссекибо и оставил без внимания призыв Каркаса разрешить спор путем переговоров между правительствами Венесуэлы и Гайаны.

Вторым ключевым событием стало завершение властями Гайаны первого раунда торгов на добычу нефти на одиннадцати блоках шельфа в территориальных водах страны. Власти соседней Венесуэлы негативно настроены по отношению к добыче ресурсов в спорных водах иностранными корпорациями. Власти Гайаны же предоставили право на добычу нефти сразу целому ряду компаний из США, Катара, Франции, Малайзии, Китая и Саудовской Аравии.

В условиях бесперспективности дальнейших попыток урегулирования спора при помощи международного посредничества власти Венесуэлы приступили к политическим шагам одностороннего характера. Одним из них стала инициатива Национальной ассамблеи от 21 сентября провести консультативный референдум по защите прав Венесуэлы на спорную территорию Эссекибо.

Консультативный референдум содержит пять вопросов, которые касаются поддержки или отказа от соблюдения решений Парижского арбитража и Женевского соглашения, непризнания юрисдикции Международного суда ООН. Ключевой вопрос плебисцита содержит формулировку о создании штата Гайана-Эссекибо. То есть - фактически о взятии под контроль части территории Гайаны.

Реакция Гайаны на объявление референдума имела резко негативный характер. Президент страны Ирфаан Али назвал действия правительства Венесуэлы «агрессией» и заверил общество, что не собирается уступать требованиям Каракаса.

Прогайанскую позицию в назревшем конфликте заняла Организация американских государств во главе с генеральным секретарем Луисом Альмагро. Генеральный секретарь назвал действия Каракаса явным нарушением территориальной целостности Гайаны, охарактеризовал заявления венесуэльских властей как угрозу миру в регионе.

Ранее мы публиковали видео, на котором Камала Харрис объявила конец эпохи войн за нефть.

Мы также сообщали, по данным ООН, с 2018 года в мире резко выросло число голодающих из-за войн и стихийных бедствий.