На референдуме в Венесуэле одобрили "присоединение" спорной с Гайаной территории
Вокруг Венесуэлы и Гайаны продолжает накаляться военная обстановка.
В Венесуэле прошел референдум о статусе спорной с Гайаной территории Эссекибо.
Власти страны объявили, что за "присоединение" новых территорий проголосовали 95,3% из 10,5 млн проголосовавших. По сути, Венесуэла одобрила аннексию Эссекибо.
Президент страны Николас Мадуро заявил, что "венесуэльский народ высказался громко и ясно", и что эта победа принадлежит ему.
Жители Венесуэлы с восторгом встретили результаты референдума, что можно заметить на видео.
Президент Гайаны после этого заверил свой народ в "мощной международной поддержке" и предупредил о "решимости армии".
Нефтеносный район Эссекибо составляет около 70% площади всей Гайаны и превышает размер, например, Греции. Она богата и другими полезными ископаемыми, а также дает доступ к части Атлантического океана.
Напомним, на океаническом шельфе Гайаны не так давно были открыты крупные месторождения нефти. Реакция Гайаны на объявление референдума в Венесуэле имела резко негативный характер. Президент страны Ирфаан Али назвал действия правительства Венесуэлы "агрессией" и заверил общество, что не собирается уступать требованиям Каракаса.
Прогайанскую позицию в назревшем конфликте заняла Организация американских государств во главе с генеральным секретарем Луисом Альмагро. Генеральный секретарь назвал действия Каракаса явным нарушением территориальной целостности Гайаны, охарактеризовал заявления венесуэльских властей как угрозу миру в регионе.