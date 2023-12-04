Вокруг Венесуэлы и Гайаны продолжает накаляться военная обстановка.

В Венесуэле прошел референдум о статусе спорной с Гайаной территории Эссекибо.

Власти страны объявили, что за "присоединение" новых территорий проголосовали 95,3% из 10,5 млн проголосовавших. По сути, Венесуэла одобрила аннексию Эссекибо.

Президент страны Николас Мадуро заявил, что "венесуэльский народ высказался громко и ясно", и что эта победа принадлежит ему.

Жители Венесуэлы с восторгом встретили результаты референдума, что можно заметить на видео.

Президент Гайаны после этого заверил свой народ в "мощной международной поддержке" и предупредил о "решимости армии".

Нефтеносный район Эссекибо составляет около 70% площади всей Гайаны и превышает размер, например, Греции. Она богата и другими полезными ископаемыми, а также дает доступ к части Атлантического океана.

Напомним, на океаническом шельфе Гайаны не так давно были открыты крупные месторождения нефти. Реакция Гайаны на объявление референдума в Венесуэле имела резко негативный характер. Президент страны Ирфаан Али назвал действия правительства Венесуэлы "агрессией" и заверил общество, что не собирается уступать требованиям Каракаса.

Прогайанскую позицию в назревшем конфликте заняла Организация американских государств во главе с генеральным секретарем Луисом Альмагро. Генеральный секретарь назвал действия Каракаса явным нарушением территориальной целостности Гайаны, охарактеризовал заявления венесуэльских властей как угрозу миру в регионе.