В Верховной Раде создали межфракционное объединение "Свободная Венесуэла".

Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"В Раде было создано межфракционное объединение "Свободная Венесуэла". Дурдом", - гласит пост.

В комментарии "Стране" Гончаренко добавил, что инициаторами этого "важного" объединения стали "Слуги народа" Марьян Заблоцкий и Александр Мережко.

Напомним, сегодня парламентарии в Раде "отличились" склокой. В сессионном зале произошел конфликт между нардепами Гончаренко, Николаем Тищенко и Михаилом Радуцким. Ссора разгорелась из-за того, что Тищенко взял слово и назвал Гончаренко "петухом с Одесчины", а затем рассказал, как Гончаренко, будучи депутатом Одесского облсовета во времена Виктора Януковича, поддерживал развитие русского языка.

Тем временем война в Украине идет уже 590-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера днем произошла масштабная трагедия в селе Гроза в Харьковской области. После ракетного удара там погиб 51 человек (и, возможно, это количество не окончательное). Удар нанесли россияне ракетой "Искандер". Прилет был в кафе-магазин, где проходили поминки по местному жителю, который служил в ВСУ и погиб на войне. Поэтому и собралось столько людей. Этот удар стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала вторжения РФ.

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