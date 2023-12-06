Венесуэла на фоне разгорающегося конфликта с соседней Гайаной мобилизует армию.

Об этом сообщает испанская El País.

Также сообщается, что Каракас назначил исполняющего обязанности губернатора спорного региона Эссекибо, который в настоящее время находится под властью Гайаны.

Во вторник президент Венесуэлы Николас Мадуро представил на телевидении новую официальную карту страны, в которую уже включен Эссекибо.

Сегодня президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал местный парламент признать спорную с Гайаной территорию 24-м штатом Венесуэлы. Речь о местности к западу от реки Эссекибо, на которую претендует Каракас.

Напомним, в воскресенье в Венесуэле провели референдум о претензиях на этот регион. Большинство на нем проголосовало за присоединение этой территории. Власти страны объявили, что за "присоединение" новых территорий проголосовали 95,3% из 10,5 млн проголосовавших. По сути, Венесуэла одобрила аннексию Эссекибо.

На океаническом шельфе Гайаны не так давно были открыты крупные месторождения нефти. Реакция Гайаны на объявление референдума в Венесуэле имела резко негативный характер. Президент страны Ирфаан Али назвал действия правительства Венесуэлы "агрессией" и заверил общество, что не собирается уступать требованиям Каракаса.