Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал местный парламент признать спорную с Гайаной территорию 24-м штатом Венесуэлы. Речь о местности к западу от реки Эссекибо, на которую претендует Каракас.

Об этом он сообщил в соцсети Х.

"Одна из главных целей органического закона о защите Гайана-Эссекибо - воплотить в жизнь это решение, о котором мечтали многие поколения венесуэльцев, и создать раз и навсегда штат Гайана-Эссекибо, 24-й штат Венесуэлы", - заявил Мадуро и показал карту Венесуэлы, куда добавили данную территорию.

Мадуро предложил создать на присоединенной территории подразделения ведомств, выдающих лицензии на добычу газа, нефти и полезных ископаемых. Он также установил срок в три месяца для нефтяных компаний, работающих в этом регионе, чтобы завершить свои операции.

Напомним, в воскресенье в Венесуэле провели референдум о претензиях на этот регион. Большинство на нем проголосовало за присоединение этой территории. Власти страны объявили, что за "присоединение" новых территорий проголосовали 95,3% из 10,5 млн проголосовавших. По сути, Венесуэла одобрила аннексию Эссекибо.

Также сообщали, что Венесуэла готовит вторжение в Гайану. Латинская Америка находится на пороге большой войны. Вместе с этим местные издания публикуют кадры якобы боевых действий между военными отрядами Венесуэлы и Гайаны. Но достоверность событий на видеозаписях не подтверждена. В прошлые выходные армия США направила в Гайану часть руководства 1 бригады содействия силам безопасности (SFAB).