Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о включении провинции Эссекибо в состав своей страны.

Об этом он сообщил в соцсети Х.

"Я прошу поддержки народа и Боливарианских национальных вооруженных сил (FANB) для мирного продвижения к великой цели, чтобы наша Венесуэла осталась с полной картой, а наша Венесуэла продвигалась вперед в мире, продолжала свой путь славы и сохраняла единство", - заявил он.

Напомним, это спорная территория, которая находится в составе соседней Гайаны. Теперь Каракас провозгласил Эссекибо 24-м штатом Венесуэлы.

Напомним, это спорная территория, которая находится в составе соседней Гайаны. Теперь Каракас провозгласил Эссекибо 24-м штатом Венесуэлы.

Ранее по этому поводу прошел референдум. Власти страны объявили, что за "присоединение" новых территорий проголосовали 95,3% из 10,5 млн проголосовавших. По сути, Венесуэла одобрила аннексию Эссекибо.

Ранее сообщали, что Венесуэла на фоне конфликта с соседней Гайаной мобилизует армию. Каракас назначил исполняющего обязанности губернатора спорного региона Эссекибо, который в настоящее время находится под властью Гайаны.