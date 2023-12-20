Администрация Джо Байдена распорядилась освободить близкого соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации президента США во время специального телефонного интервью, посвящённого ситуации вокруг Венесуэлы, передаёт агентство Associated Press.

Речь идёт о венесуэльском дипломате Алексе Саабе, которого по запросу США в 2020 году задержали во время его полёта в Иран и экстрадировали в Америку по обвинению в отмывании нескольких сотен миллионов долларов.

Как пишет издание, Сааба выпустили в обмен за освобождение по меньшей мере десяти американцев, находившихся в тюрьмах боливарианской республики, после того, как Вашингтон и Каракас достигли соглашения о возвращении граждан США, отбывавших заключение в Венесуэле.

"Это означает, что все неправомерно удерживаемые, а также четверо других американцев вскоре будут отпущены на свободу. В общей сложности в США вернутся 10 американских граждан", - сообщил журналистам представитель администрации Байдена.

Отметим, что с требованием освобождения Алекса Сааба проходили многочисленные митинги и демонстрации.

Также США продолжают рассматривать вопрос смягчения санкций против Венесуэлы.

Ранее западные СМИ писали, что США и Венесуэла обменялись заключенными после месяцев секретных переговоров.

Также мы сообщали, что Америка решила смягчить экономические санкции против Венесуэлы.