В Эквадоре инаугурация нового президента прошла под советскую песню "День Победы". Видео
Недавно избранный президент Эквадора Даниэль Нобоа прошествовал на инаугурацию под советскую песню "День Победы" композитора Давида Тухманова.
Этот момент попал в кадры национального телеканала TC Televisión.
Мелодию исполнил оркестр, когда Нобоа шел по красной дорожке вместе с семьей.
35-летний кандидат от альянса "Национальное демократическое действие" Даниэль Нобоа в октябре выиграл досрочные выборы, набрав во втором туре 51,83% голосов. Он будет руководить страной 18 месяцев до следующих выборов.
На его инаугурации присутствовал только один иностранный лидер - президент Колумбии Густаво Петро. Инаугурационная речь Нобоа длилась семь минут, в которой он раскритиковал "старые парадигмы" в Национальном собрании.
Ранее мы рассказывали, что в августе в Эквадоре на улице расстреляли кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. После митинга к его машине подбежал неизвестный и выстрелил ему в голову. Кандидат скончался в больнице. Вильявисенсио выступал против коррупции, незаконной добычи полезных ископаемых и оборота наркотиков.
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