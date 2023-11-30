Недавно избранный президент Эквадора Даниэль Нобоа прошествовал на инаугурацию под советскую песню "День Победы" композитора Давида Тухманова.

Этот момент попал в кадры национального телеканала TC Televisión.

Мелодию исполнил оркестр, когда Нобоа шел по красной дорожке вместе с семьей.

35-летний кандидат от альянса "Национальное демократическое действие" Даниэль Нобоа в октябре выиграл досрочные выборы, набрав во втором туре 51,83% голосов. Он будет руководить страной 18 месяцев до следующих выборов.

На его инаугурации присутствовал только один иностранный лидер - президент Колумбии Густаво Петро. Инаугурационная речь Нобоа длилась семь минут, в которой он раскритиковал "старые парадигмы" в Национальном собрании.

Ранее мы рассказывали, что в августе в Эквадоре на улице расстреляли кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. После митинга к его машине подбежал неизвестный и выстрелил ему в голову. Кандидат скончался в больнице. Вильявисенсио выступал против коррупции, незаконной добычи полезных ископаемых и оборота наркотиков.

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