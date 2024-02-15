Украинский военный паблик Deep State подтверждает, что россияне захватили укрепрайон "Зенит" к югу от Авдеевки. И заявляет, что не все украинские военные успели выйти из окружения.

"Последние дни позиции там были в полном окружении. Сегодня основные силы отошли с позиций, но выйти удалось не всем, так что не все так радостно, как пытаются подать некоторые", - пишет телеграм-канал.

В целом ситуация в Авдеевке за сегодня для ВСУ резко ухудшилась.

Судя по карте, россияне продолжают продвигаться на юго-запад от Индустриального проспекта (напомним, на этой дороге "висело" основное снабжение гарнизона ВСУ).

Также вверх по этому проспекту они захватили въезд в город, где ранее делал селфи Владимир Зеленский, когда в конце декабря посещал Авдеевку (район ресторана "Бревно").

На карте также заметно, что россияне приближаются с севера к еще одной "дороге жизни" - ведущей из Авдеевки на Северное. Если она также будет перерезана, то для снабжения украинского гарнизона останутся только грунтовые дороги.

То есть растет угроза окружения основной части города - кроме промзоны Авдеевского коксохима. И это данные, подтвержденные украинскими военными источниками.

Российские же военные паблики пишут о начале боев за микрорайон "Химик", где находятся многоэтажки, с которых простреливается город.

Судя по комментариям от ВСУ и от американцев, ситуация ухудшается стремительно.

В 3-й штурмовой бригаде, брошенной на оборону Авдеевки, заявили о семикратном российском преимуществе. А представитель Белого дома Джон Кирби - о том, что Авдеевка может пасть из-за нехватки боеприпасов.

В такой ситуации у ВСУ остается два варианта. Либо контратаковать "клешню" россиян около Индустриального проспекта и "Бревна" с целью восстановить контроль над путями в Авдеевку. Либо, чтобы не попасть в окружение, уйти из южной части Авдеевки, заняв новую линию обороны в районе коксохимзавода.

Какую тактику выбрало командование ВСУ, увидим уже в ближайшее время.