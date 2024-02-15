Опубликовано новое вечернее обращение Владимира Зеленского.

Основное в обращении президента:

Рассказал о докладах Александра Сырского и Рустема Умерова по поводу ситуации на фронте, в первую очередь в Авдеевке. Сказал, что делается все, чтобы сберечь жизни украинских военнослужащих.

Сообщил о совещаниях, посвященным международной активности и ситуации на границе с Польшей. Назвал блокаду границы "нарушением солидарности".

Рассказал о встрече с советом украинского бизнеса, сообщил, что есть первый блок решений по улучшению бизнес-климата.

Война в Украине идет уже 722-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне перерезали в Авдеевке Индустриальный проспект - главную дорогу, которая соединяет город с коксохимзаводом и ведет на запад. Об этом сообщил украинский военный паблик Deep State. Индустриальный проспект - главная артерия, через которую снабжается авдеевский гарнизон ВСУ.

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