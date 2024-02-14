"Рамштайн", обстрел Селидово и противодействие дронам. Вечернее обращение Зеленского
Опубликовано традиционное вечернее обращение президента.
Основное в обращении Владимира Зеленского:
- Сообщил о совещании, посвященном возможностям Украины противостоять российским дронам. Идет работа над комплексами РЭБ и ЗРК – уже половина из них украинского производства.
- Рассказал о сегодняшнем совещании в формате "Рамштайн". Его приоритеты – поставка вооружений и наращивание совместных производств.
- Прокомментировал российский обстрел Селидово Донецкой области, под который попали жилые дома и больница.
Война в Украине идет уже 721-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются заявления украинских военных о сложной ситуации на Авдеевском направлении. И о том, что в город прислали подкрепление. Под Бахмутом россияне могли продвинуться севернее Ивановского.
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