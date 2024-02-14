Опубликовано традиционное вечернее обращение президента.

Основное в обращении Владимира Зеленского:

Сообщил о совещании, посвященном возможностям Украины противостоять российским дронам. Идет работа над комплексами РЭБ и ЗРК – уже половина из них украинского производства.

Рассказал о сегодняшнем совещании в формате "Рамштайн". Его приоритеты – поставка вооружений и наращивание совместных производств.

Прокомментировал российский обстрел Селидово Донецкой области, под который попали жилые дома и больница.

Война в Украине идет уже 721-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются заявления украинских военных о сложной ситуации на Авдеевском направлении. И о том, что в город прислали подкрепление. Под Бахмутом россияне могли продвинуться севернее Ивановского.

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