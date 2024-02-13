Зеленский назначил ответственного за переговоры по гарантиям безопасности. Вечернее обращение
Опубликовано новое вечернее обращение Владимира Зеленского.
Основное в обращении президента:
- Сообщил, что главком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров сейчас находятся на фронте. Пообещал фронту РЭБ и кадровые изменения.
- Поблагодарил Сенат США за голосование по пакету помощи Украине. Сказал, что ждет "сильного выбора" от Палаты представителей.
- Сообщил, что генерал Евгений Мойсюк назначен ответственным за переговоры с Западом по гарантиям безопасности.
Война в Украине идет уже 720-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ситуация в Авдеевке продолжает ухудшаться, сообщают военные эксперты и СМИ. РФ удается продвигаться за счет преимущества в артиллерии.
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