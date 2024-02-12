Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в понедельник, 12 февраля.

Главное из заявлений президента:

Рассказал о первом заседании Ставки с новым командующим ВСУ Александром Сырским. Обсуждали ситуацию на фронте, защиту критической инфраструктуры и производство средств РЭБ. Сообщил о телефонном разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой о "справедливом мире" для Украины. Рассказал о совещании по подготовке к Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее немецкие СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет с 16 по 18 февраля в Германии.

Там может состояться подписание соглашения о "гарантиях безопасности" между Германией и Украиной.

Война в Украине идет уже 719-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самая сложная ситуация в Авдеевке. Командующий группировкой "Таврия" генерал Александр Тарнавский дал понять, что отступать из города украинские войска не намерены, несмотря на угрожающую ситуацию. По его словам, россияне атакуют город крупными силами, задействуют, как пехоту, так и бронегруппы. Но ВСУ держат оборону.

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