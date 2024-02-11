Главной новостью уходящей недели стала отставка Валерия Залужного и назначение нового главкома ВСУ Александра Сырского.

Но Сырский пришел не один - сменилось практически все армейское начальство. Приводим полный список кадровых изменений, которые потянула за собой отставка Залужного.

Заместителями главкома ВСУ Сырского стали полковник Вадим Сухаревский (специализация - беспилотные системы) и полковник Андрей Лебеденко (технологические инновации). Главой Генштаба ВСУ вместо генерал-лейтенанта Сергея Шапталы назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич, который ранее руководил Силами теробороны. Заместителями Брагилевича стали три бригадных генерала: Владимир Горбатюк (планирование), Алексей Шевченко (логистика) и Михаил Драпатый (обучение личного состава). А сегодня по указу Владимира Зеленского сменились еще несколько ключевых командующих:

первый замминистра обороны Александр Павлюк стал главой Сухопутных войск (их ранее возглавлял новый главком Сырский);

со своей должности внезапно был снят командующий Объединенными силами Сергей Наев (он говорит, что узнал об этом из СМИ). На его место был назначен бывший командир Морской пехоты Юрий Содоль;

главой Десантно-штурмовых войск вместо Максима Миргородского стал его начальник штаба Игорь Скибюк;

командиром Сил территориальной обороны стал Игорь Плахута. Какую должность он занимал до назначения, информации нет. Но известно, что он руководил войсками МВД во время зачистки правительственного квартала от сторонников Майдана 10 декабря 2013 года.

То есть Зеленский, как и анонсировал ранее, ведет масштабные кадровые замены в командовании армией.

Таким образом выполняются три задачи. Первая - представить отставку Залужного не как направленную лично против него акцию, а в качестве масштабного реформирования всей армейской вертикали.

Вторая задача - убрать людей, которые так или иначе ориентированы на Залужного и заменить их людьми, более понятными новому главкому и президенту.

Третья задача - придать новый импульс военным действиям и дать ответы на ближайшие вызовы, стоящие перед ВСУ. Без видимых успехов на этом направлении будет сложно объяснить, зачем увольняли Залужного.

Напомним, как пишут западные СМИ, политическое руководство Украины оказывает давление на нового главкома ВСУ Александра Сырского, требуя разработать новый план, который позволил бы избежать застоя на фронте и в то же время не предполагал бы слишком большого количества новых призывников, поскольку новый законопроект о мобилизации еще проходит через парламент.

Мы анализировали в отдельном материале, что означает отставка Залужного и назначение Сырского и какие будут последствия.