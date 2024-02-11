Сергей Наев узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенными силами ВСУ из СМИ.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Это было сложное время. Один из самых трудных периодов истории Украины. И вместе с вами мы с достоинством прошли этот путь. Украина сохранила свою свободу и государственность. Это заслуга каждого из нас.

Но работа не окончена, война продолжается! Враг должен быть уничтожен, наши земли деоккупированы, а зло наказано!", - написал он.

Также Наев поблагодарил всех генералов, офицеров, сержантов и солдат "за самоотверженную службу, за слаженную работу и совместные усилия, за доверие и поддержку".

Должность командующего Объединенными силами ВСУ он занимал с 2020 года.

Напомним, вместо Наева назначен генерал-лейтенант Юрий Содоль.

Накануне президент назначил командующего Сухопутными войсками Александра Сырского главнокомандующим ВСУ.

А на должность руководителя Генштаба ВСУ вместо генерал-лейтенанта Сергея Шапталы был назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич.

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