Наев узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенными силами ВСУ из СМИ
Сергей Наев узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенными силами ВСУ из СМИ.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Это было сложное время. Один из самых трудных периодов истории Украины. И вместе с вами мы с достоинством прошли этот путь. Украина сохранила свою свободу и государственность. Это заслуга каждого из нас.
Но работа не окончена, война продолжается! Враг должен быть уничтожен, наши земли деоккупированы, а зло наказано!", - написал он.
Также Наев поблагодарил всех генералов, офицеров, сержантов и солдат "за самоотверженную службу, за слаженную работу и совместные усилия, за доверие и поддержку".
Должность командующего Объединенными силами ВСУ он занимал с 2020 года.
Напомним, вместо Наева назначен генерал-лейтенант Юрий Содоль.
Накануне президент назначил командующего Сухопутными войсками Александра Сырского главнокомандующим ВСУ.
А на должность руководителя Генштаба ВСУ вместо генерал-лейтенанта Сергея Шапталы был назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич.
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