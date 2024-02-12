Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 13 мая 2024 года.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Зеленский подписал закон №10456 о продлении военного положения, а также закон №10457 о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

Соответственно оба срока продлены с 14 февраля 2024 года на 90 дней, до 13 мая 2024 года.

Таким образом выборы президента этой весной, когда заканчивается пятилетний срок со дня избрания Владимира Зеленского, точно не состоятся.

Напомним, 6 февраля Верховная Рада утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о продлении действия военного положения на 90 дней - до 13 мая 2024 года.

За соответствующее решение проголосовали 335 народных депутатов. Это было уже десятое голосование Рады за военное положение.

Война в Украине идет уже 719-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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