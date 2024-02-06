Верховная Рада утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о продлении действия военного положения на 90 дней - до 13 мая 2024 года.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За соответствующее решение проголосовали 335 народных депутатов.

Это было уже десятое голосование Рады за военное положение.

Соответственно, выборов президента весной уже точно не будет, так как они запрещены законом во время действия военного положения.

Ранее в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявили, что выборов этой весной точно не будет. Также их не будет и до отмены военного положения.

В то же время Зеленский заявил, что готов провести выборы во время военного положения при условии изменения закона и если получится преодолеть препятствия, которые мешают голосованию в условиях войны.

Война в Украине идет уже 713-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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