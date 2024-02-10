Сторонники лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко заявили, что президент Украины Владимир Зеленский станет нелегитимным президентом после 20 мая.

Об этом написал блогер Карл Волох на своей странице в Фейсбуке.

Вопрос легитимности президента был поднят Волохом в посте по итогам организованной им акции на Майдане против отставки Валерия Залужного с поста главкома ВСУ.

"Основной проблемой коллективно признали нелегитимность президента после 20 мая, когда истечет срок его полномочий", - написал Волох.

По его словам, уже готовится петиция, а также обращение к оппозиционным партиям - с требованием подать представление о нелегитимности Зеленского в Конституционный суд (для этого нужно 50 подписей депутатов).

Напомним, 20 мая 2024 года истекает пятилетний срок президентских полномочий Владимира Зеленского.

Однако проводить выборы во время военного положения нельзя согласно закону. На это ссылается Банковая, заявляя, что этой весной выборов не будет. А недавно военное положение снова продлили до 13 мая.

Но, как ранее и предполагала "Страна", грядущее истечение срока пребывания Зеленского у власти уже начали активно использовать его политические оппоненты.