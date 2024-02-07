Президент Украины Владимир Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет с 16 по 18 февраля в Германии.

Об этом сообщает немецкая газета Tagesspiegel.

Детали визита и точный график все еще засекречены из соображений безопасности.

Сообщается, что председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген не подтвердил участие президента Украины в конференции. По его словам, ему было направлено приглашение и организаторы прилагают усилия, чтобы обеспечить присутствие Зеленского.

Там может состояться подписание соглашения о "гарантиях безопасности" Германии с Украиной.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Берлин и Киев могут вскоре согласовать соглашение об обязательствах по безопасности.

Также аналогичный договор в Киеве обсуждали представители Франции.

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