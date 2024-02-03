Украина может в ближайшее время подписать соглашение о гарантиях безопасности с Францией.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента (ОП) Игорь Жовква.

Так Жовква прокомментировал визит в Украину нескольких советников президента Франции Эмманюэля Макрона, которые провели сегодня переговоры на Банковой.

"Наши переговорные команды сегодня продемонстрировали ощутимый прогресс и приблизились к финализации двустороннего соглашения", - сообщил заместитель Андрея Ермака.

"Участники переговоров выразили надежду на возможность подписания соглашения в ближайшее время", - говорится на сайте ОП.

Сообщается, что в Киеве сегодня побывали дипломатический советник Макрона Эммануэль Бонн, руководитель военного штаба французского президента Фабьен Мандон и другие советники.

Ранее Украина подписала соглашение с Британией. Но никаких четких гарантий в адрес Киева там не содержится.

Также мы писали, что на днях канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин и Киев могут вскоре согласовать соглашение об обязательствах по безопасности.