Германия подпишет с Украиной соглашение о гарантиях безопасности 16 февраля в Берлине.

Об этом со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщает Frankfurter allgemeine Zeitung.

Подписание пройдет в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится в Берлине в эти дни.

"В Берлине в правительственных кругах заявили, что соглашение должно быть подписано в Берлине 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности", - говорится в публикации.

Планируемое соглашение будет включено в сеть двусторонних договоренностей по безопасности, которые направлены на поддержку Украины в противостоянии российской агрессии, пока страна не является членом НАТО. Это решение было принято на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле прошлого года, и группа G-7 была выбрана в качестве основы для данной структуры, отмечает издание.

Напомним, на днях канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Берлин и Киев могут вскоре согласовать соглашение об обязательствах по безопасности.

А вчера аналогичный договор в Киеве обсуждали представители Франции.