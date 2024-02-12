Владимир Зеленский сообщил, что провел первую Ставку верховного главнокомандующего в обновленном составе после отставки Валерия Залужного и замены военного руководства.

Об этом президент написал в своем телеграм-канале.

На Ставке было принято решение "об увеличении количества и возможностей мобильных огневых групп". Также на встрече обсуждали ситуацию в Авдеевке, Купянске и на юге, обеспечение армии дронами, снарядами и РЭБ.

"Приоритетные вопросы неизменны: фронт и защита прифронтовых регионов, людей и критической инфраструктуры от российского воздушного террора. Доклады главкома Сырского и начальника Генерального штаба Баргилевича, представителей разведок, командующих оперативно-стратегическими группировками войск", - написал Зеленский.

Он анонсировал дальнейшее развитие многоуровневой защиты объектов электро-, водо- и теплоснабжения в прифронтовых регионах.

Война в Украине идет уже 719-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самая сложная ситуация в Авдеевке. Командующий группировкой "Таврия" генерал Александр Тарнавский дал понять, что отступать из города украинские войска не намерены, несмотря на угрожающую ситуацию. По его словам, россияне атакуют город крупными силами, задействуют, как пехоту, так и бронегруппы. Но ВСУ держат оборону.

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